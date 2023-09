Migranti, Fedriga: “Se continua a rimanere immobile sarà l’Europa a perdere”

Roma, 1 settembre 2023 – Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha lanciato un accorato appello per un forte intervento europeo nella gestione della rotta balcanica per i migranti. Parlando a margine di un incontro a Trieste, ha sottolineato l’importanza cruciale di una mobilitazione politica europea per affrontare questa sfida.

Migranti, Fedriga: “Senza l’Europa tutti perderemo la battaglia”

La rotta balcanica, che coinvolge principalmente i paesi dell’Europa orientale come la Slovenia e la Croazia, ha registrato un aumento degli ingressi di migranti. Questa situazione richiede una risposta europea coordinata e impegnata, secondo il presidente Fedriga. “Stiamo parlando di un transito attraverso due Paesi UE, Slovenia e Croazia, e degli accordi necessari con tutti gli altri paesi extra UE che sono protagonisti nella rotta balcanica”, ha dichiarato. “Se non c’è una mobilitazione politica dell’Europa, penso che sarà una battaglia non che l’Italia ma che l’Europa perderà.”

Il presidente Fedriga ha anche sottolineato che la regione Friuli Venezia Giulia è disposta a collaborare e mettere a disposizione risorse per sostenere i controlli dei confini e lavorare con i paesi di transito. Tuttavia, ha enfatizzato che ora è il momento per l’Europa di agire con determinazione. Riguardo all’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, poi, il presidente Fedriga ha dichiarato di non conoscere i dettagli, ma ha evidenziato l’importanza di esperienze passate di successo. “Un esempio positivo è stato l’accordo con la Libia, dove i pattugliamenti congiunti in acque libiche avevano portato a risultati importanti”, ha infatti detto in conclusione.

La situazione sulla rotta balcanica, quindi, continua a evolversi, e la richiesta di un impegno europeo significativo diventa sempre più pressante da parte delle regioni coinvolte e dell’Italia nel suo complesso.

