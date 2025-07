Migranti, il calendario dei click day 2026: si parte il 12 gennaio con l’agricoltura

Roma, 8 luglio 2025 – Il nuovo Decreto Flussi fissa il calendario delle domande per lavorare regolarmente in Italia nel 2026: si comincia venerdì 12 gennaio, quando si aprirà la procedura per l’ingresso dei lavoratori stagionali agricoli. Da quel giorno, prenderà ufficialmente il via la macchina dei click day che scandirà i tempi per l’ingresso di 164.850 lavoratori stranieri nel 2026, parte dei quasi 500mila autorizzati nel triennio fino al 2028.

12 gennaio: agricoltura

Il primo click day riguarda gli stagionali agricoli, con 47mila posti riservati ogni anno alle organizzazioni datoriali del settore primario. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 12 gennaio 2026.

9 febbraio: turismo

A seguire, sarà la volta del settore turistico, che potrà presentare le proprie istanze a partire da lunedì 9 febbraio 2026. I posti disponibili nel turismo per il 2026 sono 13mila, destinati a salire nei due anni successivi.

16 febbraio: lavoratori subordinati e autonomi

Appuntamento decisivo sarà lunedì 16 febbraio, quando scatterà il click day per 76.850 ingressi tra lavoratori subordinati non stagionali e autonomi (650 posti). È qui che si concentrano numerose richieste, con settori in espansione come logistica, commercio, sanità, tessile e metallurgico.

18 febbraio: lavoratori qualificati e assistenti familiari

Due giorni dopo, mercoledì 18 febbraio, toccherà a categorie particolari: assistenti familiari per anziani e disabili (13.600 posti) e lavoratori qualificati come manager, artisti, startupper e liberi professionisti, ammessi nel numero limitato di 500 unità all’anno.

Un sistema che resiste (almeno per ora)

Nonostante le critiche, il sistema del click day resta. Il governo ribadisce nella relazione illustrativa che l’abbandono immediato del meccanismo è irrealistico: si ipotizza una graduale transizione verso sistemi più selettivi e legati al merito, ma per ora le date del click day restano l’unico accesso all’immigrazione legale per lavoro.

Le tappe principali del calendario 2026

12 gennaio → Stagionali in agricoltura

→ Stagionali in agricoltura 9 febbraio → Stagionali nel turismo

→ Stagionali nel turismo 16 febbraio → Subordinati non stagionali e autonomi

→ Subordinati non stagionali e autonomi 18 febbraio → Assistenti familiari e lavoratori qualificati