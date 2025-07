Nuovo sbarco a Bari: 92 migranti soccorsi, tra loro 38 minori e una ragazza incinta

in

Roma, 9 luglio 2025 – È approdata ieri pomeriggio al porto di Bari, intorno alle ore 16, la nave della ONG Solidaire, con a bordo 92 migranti salvati nei giorni scorsi nelle acque del Mar Mediterraneo.

Le operazioni di sbarco si sono svolte alla banchina 31 dello scalo del capoluogo pugliese.

Tra le persone soccorse si segnala la presenza di una ragazza incinta e ben 38 minori, di cui 32 non accompagnati, ossia giunti in Italia senza genitori o tutori legali.

Per uno di loro è stato necessario il ricovero ospedaliero a causa della tubercolosi, condizione diagnosticata al momento dell’arrivo.

Fondamentale l’intervento dell’equipe medica del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, che ha fornito assistenza sanitaria immediata ai minori.

Questo nuovo sbarco conferma l’impegno costante delle organizzazioni umanitarie e del sistema di accoglienza italiano, soprattutto in relazione alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, che rappresentano una delle categorie più vulnerabili.