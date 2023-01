Migranti, la Geo Barents rischia di essere accusata di aver violato il decreto Piantedosi

in

Roma, 30 gennaio 2023 – Mentre si dirigeva verso il porto di La Spezia, la Geo Barents ha effettuato altri due interventi di soccorso di migranti in difficoltà. Per questo motivo, però, per averli salvati, potrebbe essere accusata di aver violato il decreto Piantedosi.

Migranti, la Geo Barents potrebbe essere accusata di aver violato il Decreto Piantedosi

Questa mattina, quindi, sono partiti tutti gli accertamenti. Il comandante e il capo missione della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, si sono recati in questura per essere ascoltati dalla polizia. La questione è molto delicata, poiché l’equipaggio della Geo Barents potrebbe essere accusato di violazione del Decreto Piantedosi. La nave, quindi, rischia il fermo fino a due mesi e il capitano una sanzione da 10 a 50 mila euro.

Nel frattempo, sono stati già rintracciati i tre migranti sbarcati che ieri pomeriggio si erano allontanati dall’ospedale di Sarzana dopo essere stati ricoverati perchè positivi al Covid. Dopo essere stati trovati dalla polizia, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti nel reparto Malattie infettive. Altri 17 migranti, poi, sempre sbarcati dalla Geo Barents, sono arrivati nella notte a Genova. Si tratta di un nucleo familiare con due bambine e di 9 donne sole. Provengono tutti dall’Africa, più precisamente da Benin e Nigeria.

