Migranti, la rotta per la Spagna continua a contare vittime: almeno 6 morti al giorno

Roma, 19 dicembre 2022 – Secondo l’Ong Caminando Froteras sono almeno 11.286 i migranti morti o dispersi in mare negli ultimi cinque anni, nel tentativo di raggiungere la Spagna. A sottolineare la tragedia che queste persone affrontano è un rapporto dell’Organizzazione, la quale lavora proprio in una delle aree più pericolose: quella dell’Oceano atlantico.

Migranti, almeno 11.286 morti in cinque anni nella rotta spagnola

La Ong Caminando Fronteras è specializzata in migrazioni verso il Paese iberico. Ogni giorno lotta per la salvezza dei migranti in mare, presenziando nelle acque dell’Oceano Atlantico comprese tra le Isole Canarie e l’Africa Nord-Occidentale. Nel suo ultimo rapporto pubblicato ha sottolineato quante persone sono morte o sono scomparse nel tentativo di arrivare in Spagna: almeno 11.286. Una media di sei al giorno. Solamente tra il 2018 e il 2022 si contano almeno 7.692 decessi, un numero altissimo.

Del totale delle vittime, almeno 1.272 erano donne, e 377 bambini. Tra l’altro, l’Ong calcola che almeno 241 imbarcazioni con migranti sono “scomparse completamente con tutti i loro passeggeri a bordo”.

