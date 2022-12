Stati Uniti. Corte suprema mantiene misura Trump per bloccare migranti

Roma, 20 dicembre 2022 – Il presidente della Corte suprema degli Stati Uniti, John Roberts, ha emesso un provvedimento temporaneo che mantiene in vigore il cosiddetto “titolo 42”, una misura sanitaria di emergenza introdotta dall’ex presidente Donald Trump durante la pandemia di Covid-19 per consentire al governo di espellere senza possibilità di appello i migranti richiedenti asilo che attraversano illegalmente la frontiera con il Messico.

La decisione di Roberts è stata presa in risposta a una richiesta urgente di sospensione presentata da 19 Stati a guida repubblicana, che sostengono che il provvedimento sia necessario per evitare un ulteriore aumento dei flussi migratori al confine meridionale degli Stati Uniti. Un giudice federale aveva precedentemente stabilito che il “titolo 42” avrebbe dovuto venir meno mercoledì.

La sospensione temporanea del provvedimento permetterà alla Corte suprema di esaminare il ricorso nei prossimi giorni e di prendere una decisione definitiva sulla sua validità. Il “titolo 42” è stato ampiamente criticato da organizzazioni per i diritti umani e da alcuni esponenti del partito democratico, che lo hanno accusato di violare i diritti dei migranti e di essere stato imposto in modo arbitrario.

Il provvedimento è stato adottato da Trump all’inizio della pandemia come mezzo per impedire la diffusione del virus attraverso i confini degli Stati Uniti, ma è stato utilizzato anche come strumento per impedire l’ingresso di migranti al paese. Nonostante la fine della presidenza di Trump, il “titolo 42” è rimasto in vigore sotto l’amministrazione di Joe Biden.