Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, Livorno Bari e Ortona

Roma, 29 maggio 2023 – Sono stati otto gli sbarchi registrati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. In totale, quindi, sono arrivati 375 migranti, e altri 87 sono stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia di Finanza. Immediatamente tutti i profughi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbracolata, e in secondo momento, poi, 180 persone sono state trasferite tramite il traghetto di linea per Porto Empedocle. Così come a Lampedusa, diversi arrivi sono stati segnalati anche a Livorno, Ortona e Bari.

Migranti, gli sbarchi delle ultime 24 ore

A Livorno, infatti, domani mattina intorno alle ore 8 dovrebbero arrivare la nave Ong Humanity 1 con a bordo 88 migranti salvati a largo della Libia. Tra loro ci dovrebbero essere anche 10 minori non accompagnati, e un minori insieme a un parente. I profughi provengono da Sudan, Pakistan, Siria ed Egitto. Secondo quanto riportato, a parte nove casi di scabbia non dovrebbero esserci altri problemi a livello sanitario. Una volta sulla terra ferma, 9 minori verranno portati alla struttura di accoglienza di Piombino, mentre gli altri migranti verranno distribuiti nelle diverse province toscane.

La Sea Eye 4, invece, arriverà al porto di Ortona, in provincia di Chieti. A bordo ci sono 17 persone, tra cui 9 minori non accompagnati, salvate ieri tra la Libia orientale e la Tunisia. “La distanza del porto sicuro assegnato è tre volte quella del porto più vicino, Pozzallo. La Sea Eye avrà probabilmente bisogno di 4 giorni e mezzo per fare 1.300 chilometri”, hanno fatto sapere dalla Ong.

Infine, lo sbarco della Geo Barents è previsto per domani mattina. Al loro arrivo saranno presenti sei ambulanze con medici, infermieri, operatori socio sanitari e una serie di posti letto sono stari predisposto per i minori negli ospedali. Infine, ci saranno due ambulatori mobili nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Tra i 605 profughi, sono stati segnalati anche 141 minori, 111 dei quali segna accompagnatori e 16 donne, di cui 5 minori non accompagnate. Provengono tutti da Siria, Bangladesh, Palestina, Egitto e Pakistan.

