Lavoro. Salvini: “Necessario ampliare i decreti flussi, come per gli stagionali”

Roma, 29 maggio 2023 – “Da ministro dell’Interno firmai io i decreti flussi. Avere manodopera qualificata, riconosciuta e professionalizzata in alcuni settori è assolutamente fondamentale. È una follia privarsi di ragazzi e ragazze, che da anni conoscono i nostri territori e per questo sarebbe necessario ampliare i decreti flussi per alcuni canali, come gli stagionali”.

Queste le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervistato al Festival dell’Economia di Trento.