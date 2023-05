Tajani: “Necessario un intervento internazionale per affrontare l’emergenza migratoria”

Roma, 29 maggio 2023 – In un discorso tenuto a Napoli, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di un intervento internazionale per affrontare l’emergenza migratoria che sta coinvolgendo l’Italia. Tajani ha evidenziato che il problema della migrazione non può essere affrontato in modo efficace a livello nazionale, poiché si è trasformato in una questione di portata globale, richiedendo una risposta concertata a livello internazionale.

Un appello all’Europa e alle Nazioni Unite

Secondo Tajani, l’Italia ha bisogno dell’intervento dell’Europa e delle Nazioni Unite per affrontare adeguatamente l’accoglienza dei migranti. L’azione coordinata di queste entità internazionali potrebbe essere determinante nel gestire l’emergenza migratoria in corso. Tajani ha sottolineato che non si tratta solo di affrontare l’emergenza attuale, ma anche di prevenire l’aumento di situazioni di emergenza nel futuro.

L’importanza della migrazione regolare

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato la necessità di favorire la migrazione regolare. Tajani ha evidenziato che l’Italia ha bisogno di manodopera qualificata che arrivi attraverso canali ufficiali. In questo modo, le persone che giungono in Italia sarebbero già informate sulle opportunità di lavoro disponibili, sia nel settore agricolo che in quello industriale. Tajani ha riconosciuto gli sforzi del governo italiano, ma ha anche sottolineato che l’aumento della pressione migratoria è dovuto a fattori contingenti negativi che coinvolgono paesi come il Sudan, l’Africa Subsahariana, la Tunisia, la Libia e l’Afghanistan. Questi fattori contribuiscono a una massiccia migrazione di milioni di persone verso il centro dell’Europa.