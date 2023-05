Sbarchi a Lampedusa: 288 migranti provenienti da Tunisia e Libia

in

Roma, 29 maggio 2023 – Sull’isola di Lampedusa, dalle prime ore della notte, sono sbarcati ben 288 migranti a bordo di 6 diverse imbarcazioni. Le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera hanno svolto un’importante opera di ricerca e soccorso per garantire l’incolumità di queste persone in fuga.

La maggior parte dei migranti proviene da paesi come l’Eritrea, il Sudan, l’Etiopia, il Burkina Faso, il Mali, il Bangladesh e la Costa d’Avorio. Hanno raccontato di essere partiti dai porti di Sfax, in Tunisia, e Zuara, in Libia, intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo.

Le imbarcazioni soccorse presentavano un numero variabile di persone a bordo, oscillando tra un minimo di 19 e un massimo di 97 individui. Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovavano già circa 130 persone provenienti da quattro precedenti sbarchi avvenuti ieri.