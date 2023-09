Migranti, nuovi sbarchi a Roccella Ionica: salvati in mare 200 profughi

Roma, 31 agosto 2023 – Nella serata di ieri, oltre 200 migranti sono stati sbarcati nel porto delle Grazie di Roccella Ionica in seguito a un’intensa operazione di soccorso in mare condotta dalla Guardia Costiera. Nonostante le difficili condizioni di mare mosso e vento forte, i militari hanno raggiunto un vecchio barcone che si trovava a circa 120 miglia di distanza dalla costa reggina. Così sono riusciti a mettere in salvo le persone a bordo. Tra i migranti, si contano numerosi giovani e minori, molti dei quali non accompagnati.

Migranti, nuovi sbarchi a Roccella Ionica

Il natante, secondo quanto emerso dalle prime indagini effettuate dalle forze dell’ordine e riportato dall’Ansa, avrebbe lasciato le coste situate al confine tra la Libia e la Tunisia circa cinque giorni fa. Dopo un iniziale controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, verranno temporaneamente sistemati in alcune strutture pubbliche situate nel territorio della Locride.

Con questo ultimo arrivo, il numero degli sbarchi a Roccella dall’inizio dell’anno sale a quaranta, portando il totale dei profughi accolti nell’area a circa 4 mila. La costante frequenza di sbarchi sta mettendo a dura prova la capacità di accoglienza dell’area. E solleva una serie di interrogativi sulle misure da adottare per affrontare questa emergenza umanitaria.

