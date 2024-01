Migranti, dall’Oim distribuiti kit di soccorso invernali a 1.360 persone bloccate a Sfax

Roma, 23 gennaio 2024 – L’Oim, l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni, ha fatto sapere che tra il 16 e il 20 gennaio, insieme alla Mezzaluna Rossa Tunisina, ha distribuito kit igienici e invernali a 1.360 migranti bloccati nelle località di Sfax, Al Hamra e Khcherma, in Tunisia. L’attrezzatura fornita comprendeva elementi essenziali come scarpe, coperte, giacche invernali e materiali igienici. Tutte cose necessarie per affrontare l’inverno.

Migranti, l’aiuto dell’Oim

L’OIM ha reso nota l’iniziativa attraverso il suo profilo Facebook, sottolineando che la maggior parte dei migranti proviene da paesi quali Benin, Burkina Faso, Camerun, Gabon, Gambia, Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Senegal e Togo. L’organizzazione, inoltre, ha evidenziato che molti di questi individui hanno vissuto nei campi di ulivi per diversi mesi, affrontando condizioni meteorologiche estreme senza alcuna forma di protezione. “In coordinamento con le autorità governative del governatorato di Sfax e con la delegazione di Al Hamra, IOM e la Mezzaluna Rossa Tunisina, continuiamo a fornire assistenza umanitaria invernale ai migranti vulnerabili“, ha dichiarato l’OIM. La nota sottolinea con chiarezza la gravità della situazione, evidenziando una carenza critica di acqua potabile, cibo, vestiti, coperte e prodotti per l’igiene.

L’OIM, poi, ha evidenziato che l’incapacità di acquistare beni di prima necessità e l’esposizione durante la stagione invernale hanno portato a condizioni mediche precarie, tra cui malattie della pelle, influenza, mal di testa e infezioni al torace e allo stomaco. Per questo l”organizzazione si sta impegnando attivamente per alleviare le difficoltà di questi migranti, affrontando le sfide legate alle condizioni climatiche avverse e garantendo loro accesso ai beni essenziali.

