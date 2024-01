Scandalo Avellino sul sistema accoglienza migranti: oggi l’ultima udienza

Roma, 23 gennaio 2024 – Si è tenuta oggi l’ultima udienza nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza degli migranti in provincia di Avellino. Il caso era riuscito a catturare l’attenzione pubblica per la sua complessità e le accuse mosse nei confronti degli imputati. La Procura di Benevento ha portato avanti il processo, che ha visto il suo epilogo con l’ultima udienza.

Migranti, ultima udienza per il caso di Avellino

Il 29 giugno 2021, il giudice Landolfi Vincenzo emise tre assoluzioni, 16 non luoghi a procedere e quattro rinvii a giudizio attraverso il rito abbreviato. Tra gli imputati figura Ciriaco Petrilli, responsabile dei centri di accoglienza per migranti, accusato di frode nelle pubbliche forniture. La sua difesa è curata dagli avvocati Gerardo Di Martino e Nello Pizza.

Nel contesto del processo, i dottori Damiani Pierluigi e Gallo Mario affrontano le accuse di falso materiale ed ideologico, assistiti dall’avvocato Raffaele Michele Gala. Michelina Isernia è imputata per rivelazioni di segreti di ufficio, con la sua difesa affidata all’avvocato Domenico Iommazzo.

Nell’ultima udienza, è emersa una richiesta di assoluzione per i dottori Damiani Pierluigi e Mario Gallo, sostenendo che il fatto non sussiste. Per Michela Isernia, è stata invece avanzata la richiesta di una condanna a un anno e tre mesi di reclusione per rivelazione di segreti di ufficio. La situazione più delicata riguarda Ciriaco Petrilli, per il quale è stata avanzata la richiesta di condanna per frode nelle pubbliche forniture, con una pena richiesta di 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa di 4200 euro.

L’attenzione ora si sposta verso il 2 aprile 2024, data in cui sarà emessa la sentenza, svelando così le sorti degli imputati coinvolti nello scandalo legato all’accoglienza dei migranti ad Avellino. Una giornata che sarà decisiva per comprendere le responsabilità e le conseguenze di un caso che ha suscitato dibattiti e preoccupazioni nella comunità locale.

