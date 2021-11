Migranti. Papa Francesco: “Il Mediterraneo è un grande cimitero”

Roma, 29 novembre 2021 – Nuovo appello di Papa Francesco per i migranti e per la salvezza di quanti si mettono in mare per raggiungere una via di salvezza spesso da guerre e fame. Lo ha fatto nel videomessaggio in occasione del suo imminente viaggio apostolico a Cipro e in Grecia.

“Penso a coloro che, in questi anni e oggi ancora, fuggono da guerre e povertà, approdano sulle coste del continente e altrove, e non trovano ospitalità, ma ostilità e vengono pure strumentalizzati. Sono sorelle e fratelli nostri. Quanti hanno perso la vita in mare! Oggi il ‘Mare nostro’, il Mediterraneo, è un grande cimitero”.

“Anche oggi l’Europa non può prescindere dal Mediterraneo – ha spiegato il Papa – mare che ha visto il diffondersi del Vangelo e lo sviluppo di grandi civiltà. Il mare nostrum, che collega tante terre, invita a navigare insieme, non a dividerci andando ciascuno per conto proprio, specialmente in questo periodo nel quale la lotta alla pandemia chiede ancora molto impegno e la crisi climatica incombe pesantemente”.