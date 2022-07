Migranti, salvate 228 persone dalla Ocean Viking: 40 erano minorenni

in

Roma, 1 luglio 2022 – Altre due imbarcazioni, e tutti i migranti che erano a bordo, sono stati messi in salvo dalla Ocean Viking. Ora la nave della Ong Sos Mediterranee ospita 228 persone e, in tutti, i salvataggi da quando naviga tra le acque del Mediterraneo sono stati sei. Gli ultimi tre sono avvenuti in poche ore.

“Una motovedetta libica è arrivata poco dopo il nostro intervento, ma non è intervenuta. 206 sopravvissuti sono ora al sicuro a bordo”, ha scritto su Twitter l’organizzazione. Il primo salvataggio di queste ore ha permesso di soccorrere 49 migranti. Poi è stata trovata una piccola barca in vetroresina alla deriva nell’area di ricerca e soccorso di Malta. A bordo erano presenti 8 persone. Poche ore dopo, poi, grazie a una segnalazione ricevuta da Seabird, sono state trovati altri 14 migranti, di cui 6 donne, in mare da due giorni.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stato soccorso un gommone sgonfio con a bordo 75 persone. Di questi, 34 erano adolescenti, 8 bambini e una era una giovane madre con il figlio di soli nove mesi. I volontari lo hanno nominato “il gommone dei bambini”, e sui social hanno spiegato che “dopo giorni in mare, si tratta di persone allo stremo delle forze”. Secondo le segnalazioni riportate dalla Ong, negli ultimi mesi è cresciuto il numero di giovani ragazzi e ragazze che tentano di affrontare l’attraversata del Mediterraneo, insieme a donne in stato di gravidanza. Tutti hanno lo stesso obiettivo: fuggire dalla Libia e raggiungere l’Europa.

