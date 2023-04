Migranti, soccorsi difficili per 500 profughi nella Sar di Malta a causa del maltempo

Roma, 4 aprile 2023 – Questa mattina, intorno alle 8, la nave della Ong Sos Méditerranée, la Ocean Viking, è arrivata a Salerno con i 92 migranti salvati a largo della Libia. Tra loro, sono presenti anche 51 minori. Intanto, è ancora in mare l’imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in situazione pericolosa nella Sar di Malta. A Lampedusa, poi, sono stati bloccati i trasferimenti programmati dalla Prefettura di Agrigento dei profughi a causa del maltempo che ormai da giorni si scaglia sull’isola.

Migranti, soccorsi complicati per 500 persone nella Sar di Malta

Rispetto ai profughi sbarcati dalla Ocean Viking, la Prefettura di Salerno ha già attivato le procedure per l’accoglienza dei migranti. Le operazioni, però, si preannunciano più complicate del solito a causa del forte vento. A preoccupare particolarmente, poi, sono i soccorsi dei 500 migranti nella Sar di Malta. L’intervento, infatti, è reso difficile a causa delle forti raffiche di vento che hanno superato i 40 nodi e provocato onde alte fino a 3 metri.

A tentare di proteggere l’imbarcazione, durante le ore di buio, sono arrivati due mercantili insieme alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Intanto, Alarm Phone oggi ha inviato le coordinate precise alle autorità, domandando nuovamente di intervenire, vista la situazione. Anche perchè i due mercantili che stanno prestando soccorso “non sono equipaggiati per portare a termine una operazione di salvataggio così imponente“. La Geo Barents in questo momento non si trova molto distante ma, come ha fatto sapere Msf, le condizioni meteo impediscono di effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza di superstiti e operatori.

