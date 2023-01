Migranti. Tajani in Turchia lancia il Piano Meloni: “Un Patto per la Libia”

in

Roma, 16 gennaio 2023 – Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha lanciato un piano per la stabilità della Libia durante una visita ufficiale ad Ankara. Il piano prevede di dare spazio alla mediazione dell’Onu per avviare un processo politico inclusivo in Libia, con l’obiettivo di elezioni e una leadership forte del sostegno popolare.

Tajani ha sottolineato che la Turchia gioca un ruolo fondamentale nella regione del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani, e che l’Egitto è un attore chiave nella soluzione della crisi in Libia. Ha anche offerto al suo collega turco un ruolo di coordinamento tra Ankara e Il Cairo.

Il piano prevede di avviare un dialogo di alto livello per la sottoscrizione di un Patto per la stabilità della Libia, coinvolgendo anche l’Unione europea. L’obiettivo è quello di rafforzare i confini meridionali della Libia, contrastare i flussi migratori disordinati e dare nuovo slancio all’unificazione delle forze armate e al reintegro delle milizie.

L’Italia spera che l’Onu possa assumere un ruolo guida nella stabilizzazione della Libia, portando il paese fuori dalla crisi attuale. Una situazione di stabilità potrebbe anche contribuire a risolvere la questione migratoria, poiché la Libia e la Tunisia sono i principali punti di partenza per i migranti che cercano di raggiungere l’Italia e l’Europa attraverso il Mediterraneo.