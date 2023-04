Napoli, al via il 1° corso di formazione per l’inserimento dei migranti nel settore edile

Roma, 13 aprile 2023 – Si è svolta ieri, presso il Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia (CFS) di Napoli, l’inaugurazione del 1°corso di formazione per l’inserimento socio – lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità.

L’iniziativa – organizzata in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato nel 2022 tra ministero dell’Interno, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCE, UIL, CISL e CGIL – è stata avviata grazie all’azione congiunta della prefettura di Napoli con il comune del capoluogo, l’ Associazione costruttori edili napoletani (ACEN) , il CFS e le Organizzazioni sindacali del settore.

Il corso, rivolto ad un gruppo di 22 migranti titolari di protezione e richiedenti asilo ospitati nei CAS (Centri di accoglienza straordinaria) o nei progetti della rete Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), prevede la frequenza di 20 ore di insegnamento della parte teorica e 140 ore di formazione pratica.

Prevista inoltre, al termine del percorso, la possibilità per i partecipanti di essere selezionati da imprese edili aderenti all’ACEN per un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il progetto – che sarà replicato a beneficio di altri gruppi di migranti – rappresenta un importante passo in avanti nel contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo nonché nel processo di integrazione della popolazione migrante regolarmente presente sul territorio.