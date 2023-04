Migranti, in arrivo a Catania 700 profughi salvati a largo della Sicilia da un peschereccio

Roma, 12 aprile 2023 – Il peschereccio con a bordo circa 700 migranti soccorsi nei giorni scorsi a 100 miglia al largo delle coste siciliane dovrebbe arrivare, intorno alle 13:00 di oggi, nel porto di Catania. Secondo quanto riportato il peschereccio è scortato dalla “Nave Peluso” della Guardia Costiera ed è trainato da un rimorchiatore.

Migranti, in arrivo a Catania 700 profughi salvati da un peschereccio

La Guardia Costiera ha svolto un lavoro straordinario nel soccorrere queste persone in difficoltà in mezzo al mare. Ora Protezione Civile regionale ha previsto due tendostrutture nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. L’obiettivo è quello di garantire un’accoglienza temporanea ai migranti che arriveranno a Catania. Delle 700 persone salvate, otre 200 sono già sbarcate tra Catania e Messina, dove sono arrivate tramite due motovedette della Guardia Costiera italiana dopo essere state trasbordate al largo della Sicilia.

Continua, quindi, a crescere il numero degli sbarchi sulle coste italiane. Proprio per questo motivo il governo Meloni ha accettato la proposta di dichiarare lo stato di emergenza. Non per tutti, però, questa è la soluzione giusta per affrontare il problema. Secondo alcuni, infatti, non solo lo stato di emergenza è più costoso, ma non permette nemmeno di sistemare ciò che continua a rendere difficile la gestione della crisi: il sistema di accoglienza. Anzi: non farà altro che mantenere un approccio emergenziale verso una situazione permanente.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia