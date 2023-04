Lavoro. Tajani: “Dalla Tunisia arriveranno 4mila lavoratori”

in

Roma, 13 aprile 2023 – Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che il governo italiano sta lavorando a un accordo per l’arrivo di 4.000 lavoratori tunisini in Italia, che saranno formati in Tunisia. Secondo Tajani, la Tunisia è il primo Paese con cui l’Italia sta realizzando questo progetto, che fa parte del decreto flussi fuori dalla quota del click day.

Il ministro degli Esteri ha spiegato che l’Italia e la Tunisia stanno lavorando insieme per la migrazione legale e per la lotta ai trafficanti di esseri umani. Tajani ha sottolineato che entrambi i paesi ritengono fondamentale la cooperazione nella lotta ai trafficanti di esseri umani, e che ci sono già accordi in vigore che saranno implementati.

Inoltre, il governo tunisino è disposto a collaborare con l’Italia per rafforzare le frontiere. Tajani ha anche riferito che i rimpatri vanno avanti, nonostante a volte ci siano lungaggini burocratiche.

Questo annuncio rappresenta un passo importante nella cooperazione tra l’Italia e la Tunisia sul tema della migrazione. L’arrivo di lavoratori tunisini formati in Tunisia potrebbe rappresentare un’opportunità per l’Italia di integrare lavoratori altamente qualificati nel proprio mercato del lavoro, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo economico in Tunisia.