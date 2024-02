Napoli, al via il progetto “Percorsi” per l’integrazione lavorativa dei minori non accompagnati

Roma, 29 febbraio 2024 – Si è svolta oggi, a Napoli, presso la sala Vasari del Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, la presentazione del progetto “Percorsi” per l’integrazione e il lavoro dei migranti minori stranieri non accompagnati. Come hanno spiegato, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’integrazione e l’inserimento socio-lavorativo di 750 minori stranieri non accompagnati e giovani migranti fino a 24 anni non compiuti, distribuiti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Migranti, a Napoli un progetto per l’integrazione dei minori

L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità istituzionali e rappresentanti del mondo del lavoro e dell’immigrazione, tra cui Michele Raccuglia, responsabile per la Campania e la Calabria di Anpal Servizi. Era poi presente Rosa Rotundo, responsabile del progetto presso la stessa agenzia. Sono intervenuti anche esponenti della Regione Campania, del ReTAP Campania, nonché rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni. Come sottolineato, il progetto è finanziato dalla DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli obiettivi principali sono promuovere la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e finanziare un pacchetto di servizi e misure di politica attiva per favorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei giovani coinvolti. Il valore complessivo della dote destinata al progetto è di 5.940 €. Di questi, 2.340 € a favore del soggetto promotore, 600 € per il soggetto ospitante. I restanti 3.000 €, invece, arriveranno al destinatario come indennità di frequenza del tirocinio. In caso di proroga del tirocinio, fino ad un massimo di 12 mesi, il valore della dote aumenta fino ad un importo massimo di 10.040 €.

Le conclusioni dell’evento sono state poi affidate a Mario Morcone, assessore per la sicurezza, la legalità e l’immigrazione della Regione Campania. I lavori, invece, sono stati moderati da Luigi Falco, rappresentante di Anpal Servizi.

