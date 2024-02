Click day del decreto flussi 2024: le date per l’assunzione di lavoratori stranieri in Italia

Roma, 29 febbraio 2024 – Il Ministero dell’Interno ha annunciato recentemente le nuove date per i Click Day del Decreto Flussi 2024, il programma che regola l’assunzione di lavoratori stranieri extracomunitari in Italia. Quest’anno, il governo ha autorizzato 151mila quote per l’ingresso regolare di risorse extra-UE nel paese, seguendo una pratica finalizzata a controllare i flussi migratori e prevenire l’immigrazione clandestina.

Il Decreto Flussi, emanato annualmente, stabilisce le quote massime di ingressi consentiti in base alle esigenze lavorative, ad eccezione di alcune categorie professionali. Il processo di richiesta telematica avviene attraverso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, raggiungibile sul sito portaleservizi.dlci.interno.it. Tuttavia, date le numerose domande rispetto alle quote concesse, questo si traduce spesso in un evento chiamato “Click Day”.

Inizialmente, i Click Day per il 2024 erano programmati per febbraio, ma un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 gennaio 2024, ha posticipato le date a marzo. Il nuovo calendario prevede:

18 marzo dalle ore 9: invio delle domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con accordi di cooperazione con l’Italia.

21 marzo dalle ore 9: invio delle domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, inclusi quelli del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

25 marzo dalle ore 9: invio delle domande per i lavoratori stagionali.

Il Decreto con le date ufficiali è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per istruzioni operative dettagliate, sarà necessario attendere il decreto o ulteriori indicazioni dal Ministero dell’Interno.

Questo rinvio delle date dei Click Day riflette la volontà di garantire un processo organizzato e agevole per entrambe le parti coinvolte, contribuendo così a una gestione più efficace degli ingressi di lavoratori stranieri in Italia.