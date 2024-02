Riunito al Viminale il Tavolo tecnico sui minori stranieri non accompagnati. Obiettivo è rafforzare la collaborazione tra soggetti istituzionali

Roma, 29 febbraio 2024 – Si è riunito ieri mattina il Tavolo tecnico sui Minori stranieri non accompagnati, convocato dal Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, Laura Lega, e presieduto dal Sottosegretario di Stato Nicola Molteni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del complesso fenomeno degli arrivi nel nostro Paese dei minori stranieri non accompagnati.

Durante l’incontro grande apprezzamento è stato manifestato per i progetti realizzati in loro favore, in particolare nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, e per quelli in fase di implementazione che mirano non soltanto a sostenere attività di accoglienza ma anche a finanziare servizi ad alta specializzazione quali, ad esempio, informazione e supporto legale propedeutici all’avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, nomina del tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare, assistenza sanitaria e supporto psico-sociale.

È stato, inoltre, evidenziato l’impegno dei prefetti sui territori volto a garantire – specie nei contesti emergenziali dei mesi scorsi – un continuo supporto ai minori, categoria particolarmente vulnerabile, nell’ambito della primissima accoglienza e con l’attivazione di centri di accoglienza straordinari ad essi dedicati (cd. CAS minori).

Dopo aver analizzato i risultati conseguiti nell’ultimo biennio in termini di incremento della capacità di accoglienza, in particolare nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), il Tavolo ha, quindi, condiviso l’esigenza di proseguire nella realizzazione di un programma che valorizzi ulteriormente la cosiddetta seconda accoglienza e i servizi che la legislazione nazionale assicura ai minori stranieri non accompagnati.

Su impulso del Commissario del Governo per le persone scomparse, presente all’incontro, è stata inoltre ribadita l’importanza della collaborazione finalizzata a rendere più efficaci gli interventi in caso di allontanamenti dei minori.

Hanno preso parte alla riunione anche il Presidente della Commissionale Nazionale per il diritto d’asilo e i rappresentanti della Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, dei Ministeri della Giustizia, della Salute, dell’Università e della Ricerca, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Istruzione e del Merito, del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Hanno altresì partecipato la rappresentante UNHCR Italia e il Coordinatore della risposta migranti e rifugiati UNICEF Italia, oltre ai rappresentanti dell’ANCI, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’UPI e del Tavolo Nazionale Asilo, che raggruppa le Associazioni maggiormente attive nel settore della protezione internazionale e della tutela dei migranti.