Rimpatri volontari o espulsioni mascherate? Il Consiglio di Stato blocca i finanziamenti all’Oim per fare chiarezza

Roma, 28 febbraio 2024 – Il dibattito sulla gestione dei flussi dei migranti e dei rimpatri volontari si infittisce con una nuova svolta legale. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati dell’Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – sospettando che i rimpatri finanziati dal governo Meloni possano nascondere delle espulsioni. La decisione di sospendere in via cautelare il finanziamento di tre milioni di euro all’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), perciò, è il risultato diretto di questa preoccupazione.

Migranti, il Consiglio di Stato blocca i finanziamenti all’Oim

Il focus del dibattito si concentra sulla situazione in Tunisia, dove i diritti umani non sono garantiti e la persecuzione dei migranti è all’ordine del giorno. Secondo la tesi avanzata dagli avvocati dell’Asgi, i rimpatri volontari dei migranti potrebbero essere utilizzati come un modo per mascherare le espulsioni, con richiedenti asilo, donne e minori tra i potenziali soggetti coinvolti. E questo solleva gravi preoccupazioni sul rispetto del principio di non-refoulement, che proibisce il respingimento di individui verso Paesi in cui potrebbero essere soggetti a persecuzione o violazioni dei diritti umani.

L’amministrazione italiana ha deciso di finanziare questa misura nonostante la precaria situazione dei diritti umani in Tunisia. E senza condurre un’istruttoria adeguata e senza richiedere le garanzie previste nel nostro ordinamento per i rimpatri volontari. La sospensione del finanziamento da parte del Consiglio di Stato, quindi, è un segnale significativo delle preoccupazioni riguardanti i presunti rimpatri mascherati. Inoltre, solleva importanti interrogativi sulle politiche migratorie del governo. Ora spetta al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) valutare nel merito la legittimità del finanziamento e fornire chiarezza su questa controversa questione.

