Il difensore Koulibaly regala le divise alla squadra di immigrati: “Ho la forza e il dovere di parlare per voi”

Roma, 26 maggio 2022 – Divise, pantaloncini, asciugamani e non solo: il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly ha regalato alla squadra di calcio dell’Arci Mediterraneo, team composto da immigrati, il necessario per scendere in campo. Un gesto che vuole esprimere il proprio riconoscimento per l’impegno che mettono nel favorire l’integrazione e la convivenza tra persone provenienti da Paesi differenti.

Napoli, Koulibaly regala magliette alla squadra di immigrati

Dal 2015 l’Arci Mediterraneo organizza attività agonistiche per gli immigrati, con lo scopo di insegnare i valori dello sport, aiutare la sinergia di gruppo e promuovere la partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio. Favorendo, così, l’integrazione di questi giovani. Gli atleti, infatti, provengono da diversi centri di accoglienza, e sono principalmente di origine senegalese, gambiana, nigeriana, maliana, ivoriana e guineana.

Già nei mesi scorsi il difensore del Napoli aveva fatto visita alla squadra, e oggi è arrivato il suo regalo di riconoscimento. “Aveva promesso che non ci avrebbe perso di vista e nei giorni scorsi ci ha fatto un’altra sorpresa. Koulibaly ha fatto recapitare alla squadra di Arci Mediterraneo, composta da migranti, le maglie e tutto ciò che occorre per scendere in campo. Asciugamani compresi. Ci ha lasciato, come al solito, senza parole. Ci ha sorpreso e commosso per la discrezione e l’umiltà. “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo“ci disse nel corso della sua visita alla squadra e noi ci sentiamo più forti nella nostra battaglia contro il razzismo e la discriminazione, con lui accanto”, ha spiegato l’amministrazione di Arci Mediterraneo Mariano Anniciello.

