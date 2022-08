Napoli-Verona e gli insulti razzisti dei tifosi veneti: il commento del Times

Roma, 16 agosto 2022 – Ancora episodi di razzismo nel mondo del calcio. Durante l’ultima partita che ha visto scontrarsi il Napoli e il Verona, che si è conclusa con la vittoria degli azzurri, infatti, non sono mancati gli insulti di stampo razzista nei confronti non solo dei napoletani, ma anche rispetto ai calciatori di origini africane. Un atteggiamento così disdicevole da attirare anche l’attenzione del Times, il quale non ha esitato nel commentarlo. Ed è anche per questo che la vittoria del Napoli risulta essere, ancora di più, un trionfo di principi e etica.

Napoli Verona, ancora insulti razzisti durante una partita di calcio

C’è un coro da stadio che raramente viene evitato dai tifosi avversari delle squadre napoletane. Si tratta di una filastrocca che inneggia alla morte di tutti i cittadini di Napoli per mezzo del Vesuvio che, letteralmente, dovrebbe “lavarli con il fuoco”. Anche durante la sfida contro il Verona i tifosi non si sono tirati indietro dal cantarlo. Così come non sono mancati gli insulti razzisti e gli ululati nei confronti di Osimhen, colpevole di aver portato la sua squadra avanti con il gol che ha segnato il sorpasso del Napoli. Subito dopo averlo messo a punto il nigeriano ha mimato il gesto di asciugarsi le lacrime. E così ha provocato gli ultras veronesi che, senza pensarci due volte, per rispondergli hanno imitato il verso delle scimmie.

A parlare di più, però, questa volta sono state le gesta dei giocatori napoletani che, grazie ai gol di Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano, alla fine hanno messo a tacere i tifosi del Verona e i loro cori razzisti. E lo hanno fatto senza cadere nel ridicolo, ma dimostrando la propria superiorità in campo. Il vergognoso comportamento dei veronesi, tra l’altro, è stato commentato anche dal Times che ha scritto: “Il Napoli ha vinto 5-2 in casa del Verona. Il risultato però è stato rovinato da Victor Osimhen, bersaglio di abusi razzisti dagli spalti. Un giornalista dell’AFP, inviato alla partita, ha ascoltato una sezione del tifo domestico che intonava versi di scimmia a Osimhen. E’ solo l’ultimo episodio di cori razzisti a Verona, dove hanno una lunga storia di simpatie di estrema destra tra il loro tifo più duro”.

