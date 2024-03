Nel 2023 nell’UE 1,1 milioni di domande d’asilo, +18%

Roma, 12 marzo 2024 – Nel 2023, i Paesi UE+ (UE, più Norvegia e Svizzera) hanno ricevuto 1,14 milioni di domande di protezione internazionale, un record negli ultimi 7 anni. I siriani hanno continuato a presentare il maggior numero di domande, mentre gli afghani sono rimasti il secondo gruppo di richiedenti, anche se con un numero di domande significativamente inferiore rispetto all’anno precedente. Verso la fine dell’anno si è registrato anche un aumento delle domande dei palestinesi.

L’analisi pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) (alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti) rivela notevoli cambiamenti nel panorama dell’asilo all’interno dell’UE+. Nel 2023, i Paesi dell’UE+ hanno presentato oltre 1 140 000 domande di asilo, con un aumento del 18% rispetto al 2022. La Germania (334.000) ha continuato a ricevere il maggior numero di domande in termini assoluti, mentre Cipro (12.000) ha subito la pressione maggiore in rapporto alla sua popolazione.

Tendenze in evoluzione per alcuni Paesi di origine

Nel 2023, i siriani (181.000) hanno presentato un numero significativamente maggiore di domande; infatti, hanno registrato un aumento del 38% rispetto al 2022. Ciò rappresenta poco meno della metà del numero di domande presentate nel 2015. Gli afghani (114.000), pur rimanendo il secondo gruppo di richiedenti, hanno presentato un numero significativamente inferiore di domande rispetto al 2022 (-11%), diventando così una delle uniche nazionalità chiave a diminuire lo scorso anno.

In una tendenza iniziata nel quarto trimestre, i cittadini turchi (101.000) hanno presentato oltre quattro quinti (82%) di domande in più rispetto all’anno precedente. Circa un quinto di tutte le domande è stato presentato da cittadini con accesso senza visto all’area Schengen, tra cui venezuelani (68 000) e colombiani (63 000).

Nonostante alcuni dati incoerenti, è emerso chiaramente che un numero maggiore di palestinesi presenta domande di asilo nell’UE+. Nel 2023, il numero di domande ha raggiunto quasi 11.600, due terzi in più rispetto al 2022.

Una conseguenza naturale dell’aumento delle domande è l’aumento del numero di casi in attesa di una decisione in prima istanza (883.000), che è aumentato del 39% nel 2023. Tuttavia, questo non dipinge un quadro completo, poiché i Paesi dell’UE+ stanno anche lavorando per fornire protezione temporanea a oltre 4,4 milioni di ucraini in fuga dall’invasione russa. Questi filoni paralleli hanno continuato a porre sfide significative alle autorità di asilo e accoglienza dell’UE+, tanto che alla fine del 2023 l’EUAA stava fornendo assistenza operativa in 13 Stati membri.

Elevati livelli di domande e tensioni sulla capacità di accoglienza in alcuni Stati membri



Nel 2023, la Germania (334 000) è rimasta la principale destinazione dei richiedenti asilo nell’UE+, ricevendo quasi un terzo di tutte le domande. Di fatto, la Germania ha ricevuto più domande di Francia (167 000) e Spagna (162 000) messe insieme. Anche l’Italia (136 000) ha occupato un posto di rilievo nel panorama dell’asilo. Insieme, questi quattro Paesi hanno ricevuto più di due terzi di tutte le domande l’anno scorso.

Alcune cittadinanze presentano la maggior parte delle loro domande in un unico Paese dell’UE+. Nel 2023, questi includono venezuelani e colombiani, che hanno presentato oltre l’80% delle loro domande in Spagna; egiziani che hanno presentato quasi il 70% delle loro domande in Italia, così come afghani, siriani e turchi che hanno presentato la maggior parte delle loro domande in Germania. Significativamente, dei marocchini (31.000) che hanno presentato domanda nei Paesi UE+, la maggior parte lo ha fatto in Austria. Inoltre, i guineani (21 000) e gli ivoriani (20 000) hanno fatto domanda soprattutto in Francia.

La valutazione di quali Paesi dell’UE+ ricevono il maggior numero di domande di asilo è importante, ma non è la misura migliore della pressione esercitata sulle amministrazioni nazionali. Infatti, i sistemi di asilo e di accoglienza variano notevolmente in termini di capacità. Cipro (12 000), con la sua popolazione ridotta, ha ricevuto 1 domanda ogni 78 abitanti. La Germania, invece, ha ricevuto 1 domanda ogni 252 abitanti. Pur ricevendo numeri molto diversi, il Belgio (35 000) e l’Estonia (4 000) hanno subito una pressione pro capite simile. Nel complesso, i Paesi UE+ hanno ricevuto circa una domanda di asilo ogni 400 abitanti nel 2023.

Il tasso di riconoscimento più alto degli ultimi anni



Nel 2023, il tasso di riconoscimento dell’UE+ è salito al 43%, il livello più alto degli ultimi 7 anni. Mentre il tasso è rimasto stabile per la maggior parte delle nazionalità, per alcune è oscillato, sia in termini di numero di decisioni positive (in prima istanza), sia in termini di tipo di decisione di protezione.

Pur rimanendo elevato, nel caso dei siriani (tasso di riconoscimento superiore all’80%) solo un quarto delle decisioni (26%) ha concesso lo status di rifugiato, nel 68% è stata riconosciuta la protezione sussidiaria. Per gli afghani invece (tasso di riconoscimento del 61%), circa la metà delle decisioni ha concesso lo status di rifugiato, nell’11% dei casi la protezione sussidiaria. Inoltre, dal 2019, il tasso di riconoscimento dei cittadini turchi è sceso significativamente al 25%.

Fonte: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) / Integrazione Migranti