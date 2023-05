Nuove misure per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per fronteggiare l’emergenza migratoria

Il Capo della Protezione Civile emana un’ordinanza per rafforzare il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in risposta all’aumento eccezionale dei flussi migratori.

Roma, 22 maggio 2023 – L’11 maggio scorso, il Capo della Protezione Civile ha emesso un’ordinanza contenente nuove misure per affrontare l’emergenza causata dall’incremento eccezionale dei flussi migratori. In particolare, l’ordinanza si concentra sul rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), al fine di garantire loro adeguate condizioni di accoglienza e protezione.

Tra le misure previste, vi è l’ampliamento delle capacità di accoglienza nei centri destinati ai minori stranieri non accompagnati. Questo significa aumentare le risorse disponibili per garantire un alloggio sicuro e dignitoso ai giovani migranti che arrivano nel Paese senza la compagnia di un adulto. L’obiettivo è offrire loro un ambiente stabile in cui possano ricevere l’assistenza necessaria e accedere a servizi essenziali come istruzione, assistenza sanitaria e supporto psicologico.

Inoltre, l’ordinanza prevede la possibilità per le comunità autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori di derogare ai limiti di capienza fissati dalla normativa regionale o locale. Questa flessibilità consentirà alle strutture di aumentare la loro capacità di accoglienza, al fine di far fronte all’aumento dei numeri di minori stranieri non accompagnati che necessitano di assistenza e protezione.

Le nuove misure sono state adottate in risposta alla crescente sfida rappresentata dai flussi migratori e alle esigenze specifiche dei minori stranieri non accompagnati. La Protezione Civile, in coordinamento con le autorità locali, le organizzazioni umanitarie e gli operatori del settore, sta lavorando per garantire un sistema di accoglienza efficace ed efficiente, in grado di fornire il sostegno necessario ai giovani migranti che si trovano in condizioni di vulnerabilità.