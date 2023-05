Percorsi di inserimento lavorativo nel settore edile per migranti vulnerabili anche a Pescara

in

Firmato un protocollo d’intesa per offrire opportunità di formazione e lavoro nel settore edile a richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti vulnerabili nella provincia di Pescara.

Roma, 22 maggio 2023 – Nella provincia di Pescara, sono stati avviati percorsi di inserimento socio-lavorativo nel settore edile per migranti vulnerabili, richiedenti asilo, rifugiati e altre persone immigrate in condizioni di vulnerabilità. La notizia è stata diffusa dalla prefettura che ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa, in linea con l’Accordo Nazionale stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e i sindacati di settore nel maggio 2022.

Il progetto si rivolge a coloro che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa. Esso prevede percorsi formativi gratuiti e altre misure di politica attiva del lavoro, mirate a fornire competenze e abilità nel settore edile. Questa iniziativa non solo risponde alle esigenze di manodopera specializzata nel settore, ma offre anche opportunità di integrazione sociale ed economica per i migranti coinvolti.

Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha sottolineato l’auspicio che, al termine dei percorsi formativi, le imprese edili possano assumere personale adeguatamente preparato, contribuendo così allo sviluppo dell’economia provinciale. Inoltre, si punta a favorire l’integrazione dei migranti nel contesto locale, consentendo loro di contribuire attivamente alla comunità.

Numerosi partner sono coinvolti nell’iniziativa, tra cui Ance, Confapi Aniem, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Formedil Pescara, Edilformas Abruzzo, C.P.I.A. Chieti-Pescara, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, nonché i comuni di Pescara, Montesilvano e Civitaquana, che sono titolari dei progetti Sistema Accoglienza Integrazione (Sai). Inoltre, i gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) si sono uniti all’iniziativa per fornire il necessario supporto ai migranti.

Attraverso questa collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, si cerca di creare un ambiente favorevole all’integrazione dei migranti nel settore edile, offrendo loro un’opportunità di crescita personale e professionale. Questo progetto mira a promuovere una società inclusiva in cui le diversità sono considerate come una risorsa e in cui ogni individuo ha la possibilità di realizzare il proprio potenziale contribuendo al progresso sociale ed economico della comunità.