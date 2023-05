Corso di formazione nell’edilizia per migranti a Reggio Emilia: promuovere l’integrazione attraverso il lavoro

in

Un’iniziativa promossa dalla prefettura, Ance e istituzioni locali per favorire l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati nel settore dell’edilizia attraverso un corso di formazione e opportunità lavorative.

Roma, 22 maggio 2023 – Iniziato il 15 maggio a Reggio Emilia un corso di formazione sull’edilizia dedicato a 18 migranti, tra richiedenti asilo e rifugiati, che attualmente sono ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (CAS) e nella rete locale del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Questo progetto didattico, promosso dalla prefettura, si propone di favorire l’integrazione dei migranti attraverso il lavoro, uno degli elementi chiave identificati nel protocollo d’intesa nazionale tra il ministero dell’Interno, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e le sigle sindacali del settore.

Le attività per realizzare questa iniziativa sono state avviate a partire dal febbraio scorso, in collaborazione con Ance, Unindustria, la Scuola edile, gli enti gestori dei centri di accoglienza e i servizi sociali dei comuni della provincia. Si è tenuto conto di dati di fatto, come il maggior tasso di occupazione di lavoratori stranieri nel settore dell’edilizia rispetto ad altri settori produttivi e la presenza significativa di imprenditori migranti a livello nazionale.

Il corso, organizzato dalla Scuola edile di Reggio Emilia, mira a formare un “manovale polivalente” in grado di svolgere diverse mansioni all’interno di un’impresa edile, comprese carpenteria, muratura, posa e intonaco. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per integrarsi nel settore e rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.

Al fine di incentivare la partecipazione e la costanza nell’assiduità delle lezioni, sono state previste opportunità lavorative per i beneficiari del corso. Coloro che avranno frequentato regolarmente le lezioni avranno la possibilità di svolgere uno stage di almeno un mese presso le imprese che aderiranno all’iniziativa. Inoltre, i partecipanti che avranno raggiunto almeno il 90% di presenze alle lezioni e completato lo stage con il 100% delle presenze riceveranno un bonus di 1000 euro, grazie all’impegno della Scuola edile e di Ance.