Online il “Vademecum” sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero

​Roma, 14 ottobre 2022 – Il documento, pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del portale istituzionale del Ministero del Lavoro, è uno strumento informativo di divulgazione sul funzionamento e le potenzialità di tale istituto ed è stato predisposto, inoltre, per essere di supporto alle Amministrazioni competenti nelle varie fasi della procedura di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (disciplinati dal D.lgs. 286/1998, art. 27, co.1, lett. f).

Il Vademecum, prodotto a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione con il contributo di ANPAL Servizi, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un quadro di riferimento comune in materia, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con il documento “Linee guida in materia di tirocini per persone residenti all’estero“, approvato nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome.