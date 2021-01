Roma, 29 gennaio 2021 – “L’Italia è responsabile di non aver tutelato la vita di oltre 200 migranti annegati nel Mediterraneo nell’ottobre 2013”.

Questa la conclusione del Comitato Onu per i diritti umani che in un rapporto afferma che l’Italia non rispose non prontezza a diverse richieste di aiuto arrivate dall’imbarcazione in difficoltà, aggiungendo che le autorità italiane “non hanno spiegato il ritardo dell’invio della loro nave, la ITS Libra, che si trovava solo a circa un’ora di distanza”.