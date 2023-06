Operazione dei Carabinieri contro il traffico di esseri umani

in

Roma, 7 giugno 2023 – Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha espresso grande soddisfazione per l’operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria e in collaborazione con le polizie di Francia e Germania, contro una rete criminale che, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, aiutava i migranti ad allontanarsi dai Centri di accoglienza straordinaria, dove erano ospitati, per varcare i confini nazionali e raggiungere altri paesi europei.

«Un importante risultato che dimostra le grandi capacità investigative di magistratura e Forze dell’ordine e il costante impegno nel contrasto al traffico di esseri umani» ha dichiarato il titolare del Viminale sottolineando inoltre come «gli esiti delle indagini testimonino ancora una volta il legame esistente tra flussi d’immigrazione irregolare e organizzazioni criminali, con proiezione transnazionale, che agevolano e favoriscono gli ingressi clandestini per conseguire rilevanti profitti, mettendo a rischio la sicurezza e la dignità degli stessi migranti».

«Un fenomeno articolato e complesso, che coinvolge direttamente l’Europa tutta, da affrontare con azioni coordinate a livello UE, agendo in particolare nell’ambito della dimensione esterna» ha concluso il Ministro.