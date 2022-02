Palermo. Accoglienza dei migranti: più formazione per una migliore assistenza

in

Roma, 21 febbraio 2022 – È partito venerdì 18 febbraio con il primo incontro il corso di formazione – ideato dalla prefettura di Palermo con la collaborazione dell’azienda sanitaria provinciale e Medici senza Frontiere – sull’assistenza e riabilitazione di persone migranti sopravvissute a tortura e violenza intenzionale.

Il corso è rivolto ai responsabili dei Centri di Accoglienza Straordinaria, ma anche ai medici, agli psicologi, ai mediatori linguistico-culturale. L’obiettivo specifico del progetto promosso dalla prefettura è, infatti, garantire la formazione continua degli operatori che lavorano nei Centri di Accoglienza Straordinaria.

Grazie alle nuove convenzioni tra prefettura e Centri di accoglienza della provincia di Palermo, oltre all’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona, saranno assicurati gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche.

Il percorso formativo sperimentale di 13 ore intende fornire strumenti concreti per intervenire in tutti quei casi in cui si abbia il sentore o la certezza che un ospite sia vittima di violenza intenzionale e di tortura. Accanto ad una parte frontale, è prevista una parte di attività da realizzare attraverso role playing esperienziali, simulazioni e lo studio di casi reali.