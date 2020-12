Permesso di soggiorno, a Napoli e Milano l’appuntamento si può prenotare online

Roma, 10 dicembre 2020 – Con l’emergenza coronavirus, è importante limitare tutte le possibilità di assembramenti all’interno degli uffici pubblici. Per questo alcune Questure hanno deciso di cambiare il metodo di prenotazione per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Sia la Questura di Napoli che quella di Milano, infatti, ora utilizzano un apposito sito che consente, in modo semplice e guidato, di prenotare il proprio appuntamento.

Rinnovo permesso di soggiorno, il nuovo portale PrenotaFacile

La piattaforma si chiara PrenotaFacile, e permette di prenotare una serie di servizi come il rinnovo del permesso di soggiorno. In questo modo, si cerca di evitare lunghe file ed eventuali assembramenti negli uffici, vista l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Precisamente, il portale è dedicato a coloro che necessitano di organizzare un appuntamento per:

– rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per cure mediche, gravidanza e patologie;

– rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno ex art. 31 t.u. imm.;

– rilascio/rinnovo/duplicato titolo di soggiorno ex d.legisl. 30/2007;

– conversione da protezione internazionale a lavoro;

– rilascio/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale e speciale;

– rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per richiesta/ottenimento apolidia.

Una volta giunti sul sito e selezionata la provincia, il sistema permette di selezionare il giorno e l’ora dell’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per l’acquisizione amministrativa dell’istanza e la consegna di tutta la documentazione necessaria. Ogni passaggio è ben spiegato e seguito, così da poter facilitare a tutti l’utilizzo del sito. Una volta inseriti tutti i dati, poi, il programma consente di stampare la ricevuta della prenotazione, munita di codice a barre e qr code.

Prenotazione online

A Milano, in realtà, il servizio di prenotazione degli appuntamenti per il settore Autorizzatorio ed il settore Rifugiati dell’Ufficio Immigrazione è attivo già dallo scorso 22 luglio 2020. A Napoli, invece, è stato aperto il 2 dicembre: qui, sul sito della Questura, si legge che PrenotaFacile è l’unico modo consentito per prenotare i servizi descritti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. Ovviamente, una volta concordato il giorno e l’orario dell’appuntamento è obbligatorio rispettare la convocazione, e attenersi a tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus.

