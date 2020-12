in

Roma, 10 dicembre 2020 – Sono 30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Continua la riduzione dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto.