Pisa, conferita la cittadinanza italiana a undici persone

Roma, 9 febbraio 2023 – Nella Sala Rossa del Palazzo Gambacorti di Pisa, martedì 7 febbraio si è svolta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana a undici persone straniere residenti nel Comune. Durante l’evento hanno presenziato il sindaco Michele Conti e il vicesindaco Raffaella Bonsangue, e insieme hanno consegnato ai nuovi cittadini una copia della nostra Costituzione e un tricolore. “Questo è un momento solenne, ricco di significati ed emozioni”, ha commentato Bonsangue.

Pisa, cittadinanza italiana a undici residenti

“Ogni acquisto di cittadinanza non è il mero compimento di un “iter burocratico”. Ma è un momento solenne, ricco di significati ed emozioni. Un momento in cui i cittadini, accompagnati dai propri cari, sono diventati portatori dei diritti civili e politici. E si sono impegnati a rispettarne tutti i doveri, dopo aver letto la classica formula “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. È importante per i neo cittadini italiani conoscere gli elementi essenziali della storia e della cultura del nostro Paese, nonché i principi su cui si fonda la società italiana”, ha dichiarato inoltre Bonsangue.

“Il Comune di Pisa ha scelto di organizzare delle piccole cerimonie presso Palazzo Gambacorti, in occasione del conferimento delle cittadinanze agli stranieri. Questo è un segnale di vicinanza e accoglienza da parte della città e delle istituzioni pubbliche. Prima della cerimonia è emozionante incontrare e conoscere queste donne e uomini, ascoltare i loro racconti di vita, delle famiglie, degli anni trascorsi in Italia. Un abbraccio di “benvenuto” ai nuovi cittadini, da tempo inseriti nel tessuto sociale ed economico della nostra città. Affinchè si sentano orgogliosi di rappresentare il nostro Paese e l’Europa”, ha aggiunto infine.

Da giugno 2018 fino a oggi, nel Comune di Pisa sono state 1087 le pratiche di cittadinanza concluse. Di queste, 34 solo nelle prime settimane del 2023.

