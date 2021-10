Presentato oggi il Dossier Statistico Immigrazione 2021. On line il video completo

in

Roma, 28 ottobre 2021 – Contesto internazionale ed europeo, flussi e presenze in Italia, integrazione e pari diritti, lavoro ed economia, contesti regionali e tabelle statistiche. Questi i capitoli che compongono il Dossier Statistico Immigrazione 2021 del Centro Studi e ricerche Idos, presentato oggi a Roma.

Questa edizione, grazie al contributo di oltre 100 autori e organizzazioni attive nello studio delle migrazioni, si concentra su come la vita di italiani e migranti è stata condizionata dalla pandemia di Covid-19 e dalla conseguente crisi sanitaria, sociale, economica e lavorativa.

“Dopo 20 anni di crescita ininterrotta – spiega Idos – anche a causa della pandemia si registra una diminuzione della presenza straniera, che non compensa più il saldo demografico naturale del Paese. Si riducono sia i residenti che la forza lavoro, il cui tasso di occupazione diventa inferiore a quello degli italiani.

Durante la pandemia sono diventati ancora più poveri, sfruttati ed emarginati. Eppure hanno continuato a pagare tasse e contributi, a inviare i risparmi alle famiglie rimaste all’estero, ad avviare attività in proprio. Con la loro motivazione e forza di volontà, molti stranieri insegnano agli italiani come tenere duro in un contesto sociale e lavorativo divenuto più critico.

Poco più della metà dei residenti stranieri in Italia è una donna (51,9%). Una presenza forte, diversificata e ben inserita nel mercato del lavoro. Concentrata in mansioni precarie e poco tutelate, è lei la più colpita dalla crisi da Covid-19”.