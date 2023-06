Progetto Caring: una strategia di inclusione per la piena accoglienza dei migranti e delle fasce sociali marginalizzate

in

Roma, 6 giugno 2023 – Negli ultimi anni, l’Europa ha affrontato diverse sfide relative all’immigrazione e all’inclusione sociale. Tuttavia, grazie a iniziative come il progetto europeo “Caring”, promosso dall’Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale (Ierfop), si stanno sviluppando strategie innovative per promuovere l’integrazione e l’accoglienza dei migranti nella società.

Il progetto “Caring” si propone di rafforzare la promozione della cultura dell’inclusione e dell’accoglienza, favorendo la crescita civile e culturale dei migranti nei paesi ospitanti. Attualmente coinvolge l’Italia, la Norvegia e la Spagna, con l’obiettivo di creare un percorso che permetta ai migranti di familiarizzare con la lingua, la cultura, le tradizioni, la storia e la cucina dei paesi in cui vivono e lavorano.

Recentemente, una decina di migranti, principalmente donne, hanno partecipato a un corso di formazione presso gli uffici dell’Ierfop a Cagliari, in Italia. Durante il corso, le partecipanti provenienti da diverse regioni del mondo, come il Sud America, l’Ucraina, la Russia, la Costa d’Avorio e la Bulgaria, hanno avuto l’opportunità di apprezzare alcuni piatti tipici e seguire le fasi di preparazione di specialità locali, come il “mazzamurru” e “pecora a succhittu”.

Il presidente dell’Ierfop, Roberto Pili, sottolinea l’importanza di questo percorso di formazione per favorire l’inserimento lavorativo dei migranti, ma anche per promuovere l’integrazione sociale e culturale. La metodologia adottata prevede incontri con esperti del settore per elaborare contenuti specifici e moduli didattici ad hoc, mirati a garantire una piena accoglienza e inclusione nella società di destinazione.

I feedback dei partecipanti al corso sono stati estremamente positivi. Si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza e desiderosi di continuare il loro percorso di crescita culturale attraverso ulteriori iniziative simili. Antonella Orrù, una delle docenti coinvolte, ha sottolineato l’importanza sociale del progetto e l’entusiasmo dei partecipanti nel proseguire il loro percorso di integrazione.

Il progetto “Caring” rappresenta un esempio concreto di come sia possibile creare strategie di inclusione che favoriscano l’accoglienza dei migranti e delle fasce sociali marginalizzate. Il suo approccio multidimensionale, che comprende la formazione linguistica, la conoscenza delle tradizioni culturali e l’interazione con esperti del settore, apre la strada a un’integrazione più efficace e soddisfacente.