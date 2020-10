Rapporto Ismu. Italia primo Paese per sbarchi nel Mediterraneo

Roma, 2 ottobre 2020 – Con oltre 23mila migranti sbarcati dal primo gennaio al 28 settembre di quest’anno l’Italia torna a essere il principale Paese del Mediterraneo in cui approdano i migranti che tentano di raggiungere l’Europa.

E’ quanto segnala la Fondazione Ismu che in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, sottolinea come nonostante il calo degli sbarchi di migranti sulle coste europee nel corso dell’ultimo triennio, si continua a morire in mare. In particolare la rotta migratoria più pericolosa è quella del Mediterraneo Centrale, che dall’Africa porta in Italia e a Malta.

Fra gli altri paesi europei, sono 19mila gli arrivi in Spagna, 12mila in Grecia e 2mila a Malta. Se in numero assoluto complessivamente nel Mediterraneo negli ultimi anni sono diminuiti gli sbarchi e il numero di morti e dispersi, tuttavia il tasso di mortalità resta elevato.