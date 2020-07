Riforma della cittadinanza, on line il secondo webinar organizzato da Cara Italia

in

Roma, 4 luglio 2020 – On line il secondo Webinar di Cara Italia sulla Riforma della Cittadinanza: oggi dalle ore 16:30 alle 18:30 sulla piattaforma Facebook.

GLI ARGOMENTI DEL WEBINAR

A che punto siamo? Gli ostacoli: Perché questa riforma non decolla? Qual è il ruolo delle associazioni e della società civile nella lotta per la riforma della legge sulla cittadinanza. Quali sono i prossimi passi – che cosa possiamo fare per rivitalizzare questa battaglia?

🔴 RELATORI

▶️ Kwanza Musi Dos Santos: Attivista italo-brasiliana, co-fondatrice di QuestaéRoma

▶️ Paolo Barros: Consigliere del Comune di Roma e Presidente di Neri Italiani – Black Italians

▶️ Erandika Conthrath: Vive in Italia da quando aveva 7 mesi, italiana, ma straniera per l’Italia

▶️ Marwa Mahmoud Consigliera comunale del Comune di Reggio Emilia e Presidente della Commissione consiliare “Diritti umani, pari opportunità e relazioni internazionali”, & esponente del Movimento Italiani Senza Cittadinanza

▶️ Ihsane Ait Yahia: Interprete di trattativa & esponente del Movimento Italiani Senza Cittadinanza

▶️ Sonny Olumati: Autore, coreografo, attivista & esponente del Movimento Italiani Senza cittadinanza

▶️ Fioralba Duma Qyrana: Cresciuta qui ma senza cittadinanza & esponente del Movimento Italiani Senza Cittadinanza

▶️ MODERATRICE: Piera Cuccia

▶️ Saluti: Stephen Ogongo



LINK LIVE STREAMING FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/caraitalia/