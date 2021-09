Rinviato al 23 ottobre il processo a Salvini per il caso Open Arms

Roma, 15 settembre 2021 – Aperto, a Palermo, e subito rinviato al 23 ottobre il processo a carico di Matteo Salvini.

Questa la decisione del presidente della II sezione penale del Tribunale di Palermo, Roberto Murgia, dinanzi al quale è iniziato il procedimento che vede l’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della Open Arms, la nave dell’ong che nell’agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti rimase in mare per giorni, in attesa di poter far sbarcare i naufraghi.