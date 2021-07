Salvini: “Non è possibile che l’Italia diventi un campo profughi a cielo aperto”

Roma, 6 luglio 2021 – “In Italia entra chi ha il permesso di entrare, per quello che mi riguarda. L’Italia non può essere il campo profughi dell’Europa. Accogliere uomini e donne in fuga dalla guerra è un dovere sacrosanto, fare sbarcare 20 mila persone in poco tempo, come sta accadendo in Italia da qualche tempo, nel dopo Covid non è giusto nei confronti loro, non è giusto nei confronti degli italiani”.

Queste le parole di Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni del Capo dello Stato, Sergio Matteralla, in relazione alla questione migranti.

“Ogni sbarco è un regalo agli scafisti – ha sottolineato – quindi sono d’accordo con il presidente Mattarella quando dice che bisogna aiutare il continente africano, aiutare i suoi figli a non scappare, però non è possibile che l’Italia diventi un campo profughi a cielo aperto”