Sardegna, pullman con migranti finisce in una scarpata, 10 feriti

Roma, 6 novembre 2020 – Un pullman con a bordo dieci migranti è uscito fuori strada sulla statale 197, nel sud Sardegna, scivolando in una scarpata e ribaltandosi. Il gruppo era in trasferimento da un centro di accoglienza di Aritzo (Nuoro).

Sul luogo dell’incidente, avvenuto tra Gesturi e Nuraminis, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Sanluri e i medici del 118 arrivati con ambulanze e l’elisoccorso.

Sono sette i migranti rimasti feriti nell’incidente. Dei sette, solo uno ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari: per lui un codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Lievi contusioni, invece, per altri tre.