Scuola. Si torna in aula in Lombardia, Liguria, Umbria e Marche

Roma, 25 gennaio 2021 – Con il passaggio, da ieri, di Lombardia e Sardegna in zona arancione, gli studenti dalla seconda media alle superiori potranno da oggi, lunedì 25, secondo le disposizioni del Dpcm del 14 gennaio, tornare a scuola (gli altri lo hanno già fatto dal 7 gennaio) salvo disposizioni – diverse da parte delle Regioni.

In Sardegna, in particolare, una ordinanza del governatore Solinas delle scorse settimane ha previsto la Dad al 100% fino al 1 febbraio per le superiori.

In Campania – dopo la sentenza del Tar – a tornare sui banchi sono gli studenti delle medie, mentre quelli delle superiori dovranno aspettare il 1 febbraio. Rientro anche per gli studenti di Liguria, Umbria e Marche.