Alarm Phone: 145 migranti a rischio a largo della Libia

Roma, 25 gennaio 2021 – Tre imbarcazioni con quasi 250 persone a bordo partite dalla Libia alla volta dell’Europa sono in pericolo.

Questo l’allarme lanciato dall’ong Alarm Phone, sollecitando soccorsi immediati. Dopo aver segnalato “145 persone in pericolo al largo di Garabulli”, l’ong ha precisato su Twitter di aver appreso dai parenti “di due barche che NON hanno chiamato #Alarmphone, una con 55 persone da al-Khoms, un’altra con 45 persone da Zawiya”.”Sono in grave pericolo a causa delle onde alte! Serve ricerca e soccorso ORA!”, si legge su Twitter.