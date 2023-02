“Si affitta solo agli italiani”: l’annuncio razzista di un’agenzia immobiliare del bergamasco

Roma, 31 gennaio 2023 – Sei straniero? Allora niente casa in affitto. E’ questo il riassunto di un annuncio comparso nei giorni scorsi su internet, un annuncio che è un clamoroso caso di razzismo. Proposto da un’agenzia immobiliare, si offriva un bilocale già arredato a Costa Volpino, sulla sponda bergamasca del Lago di Iseo per 420 euro al mese. Ma con una clausola: “Si richiede solo nazionalità italiana”. Ovviamente a poche ore dalla pubblicazione i social sono insorti.

Razzismo nell’annuncio di una casa in affitto

“Ci sono stranieri che pagano regolarmente e italiani che non pagano mai”, ha fatto notare qualcuno sulla pagina social dell’agenzia immobiliare. “Avere la nazionalità italiana non è sinonimo di garanzia”, ha scritto un altro utente. Chiaramente, non si è fatta attendere la modifica dell’annuncio: “Per espressa richiesta del proprietario, si valutano solo inquilini di nazionalità italiana”, ha sottolineato l’agenzia per togliersi ogni colpa.

Nel giro di pochi giorni, poi, l’annuncio è sparito sia dai portali che dai social. O per lo meno in quei termini. “Se quell’annuncio ha offeso qualcuno me ne scuso subito, non era mia intenzione”, hanno fatto sapere dall’agenzia. Successivamente, poi, BergamoNews ha pubblicato anche le parole del titolare: “Non volevo far perdere tempo a nessuno. Nel 2021 ho dato la prima casa a nove famiglie straniere”, ha dichiarato. Infine, nel tentativo di ribadire che non si trattava di un caso di razzismo, il titolare ha affermato di essere stato contattato da un ragazzo italiano interessato all’appartamento. Nonostante questo, però, “avendo già avuto dei problemi, non l’ho nemmeno considerato”.

