Siglato l’accordo tra Unhcr e Anpal Servizi per l’inclusione lavorativa dei rifugiati

Roma, 3 gennaio 2022 – Lo scorso 22 dicembre, l’Agenzia ONU per i Rifugiati UNHCR e Anpal Servizi spa hanno siglato un Protocollo d’intesa per favorire l’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e dei richiedenti asilo, attraverso una serie di attività congiunte.

L’accordo punta a un sempre maggiore coinvolgimento del mondo privato, sia fornendo alle aziende conoscenze e strumenti adeguati per rendere il luogo di lavoro idoneo ad accogliere i rifugiati, sia rafforzando le competenze della rete dei servizi per il lavoro, nonché dei soggetti della società civile che sostengono i percorsi di inclusione. Vuole, inoltre, aumentare la consapevolezza relativa all’inclusione economica dei rifugiati e ai vantaggi che ne derivano per le imprese e per la comunità locale.

Tra le sinergie e le attività di interesse reciproco, si cita la promozione del progetto “Welcome. Working for refugee integration”, con il quale dal 2016 UNHCR premia le aziende che si sono distinte per aver favorito l’inclusione dei rifugiati nel mercato del lavoro e la promozione dei percorsi personalizzati promossi da ANPAL Servizi in progetti come PUOI e Percorsi nell’ambito della programmazione della Direzione Generale per l’Immigrazione e le politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi il Protocollo d’intesa tra Unhcr e Anpal Servizi

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali