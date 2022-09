Sistema di Accoglienza e Integrazione: altri 8 mila posti per i profughi ucraini e afghani

Roma, 22 settembre 2022 – Per chi fugge dalla guerra in Ucraina e dall’Afghanistan aumentano i posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dagli Enti Locali.

È quanto conferma la conversione in legge del decreto “Aiuti Bis” (DL 115/2022), arrivata ieri in Gazzetta Ufficiale. In particolare, sono previsti fino a 8 mila posti aggiuntivi nel SAI, “a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati”.

Per coprire l’incremento, il Ministero dell’Interno può contare su un contributo di 50,5 milioni di euro. L’incremento, si legge ancora nel decreto, servirà “prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan”.

All’aumento di 8000 posti nel SAI, corrisponde una diminuzione di altrettanti nuovi posti attivabili nel sistema di accoglienza diffusa per i profughi ucraini gestito dal terzo settore, avviato in questi mesi per fronteggiare l’alto numero di arrivi.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali