Soccorsi in mare. Le Ong all’attacco: “Decreto italiano renderà Mediterraneo più pericoloso”

Roma, 5 gennaio 2023 – In un documento unitario, diverse organizzazioni non governative impegnate nell’attività di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale hanno espresso la loro preoccupazione per il recente tentativo di un governo europeo (italiano) di ostacolare l’assistenza alle persone in difficoltà in mare.

Nel decreto legge firmato dal Presidente italiano il 2 gennaio 2023, che le Ong sostengono contraddica il diritto marittimo internazionale, i diritti umani e il diritto europeo, si prevede di ridurre le capacità di soccorso in mare rendendo così ancora più pericoloso il Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più letali al mondo.

Le organizzazioni non governative hanno quindi chiesto al governo italiano di ritirare immediatamente il decreto legge e hanno esortato i membri del Parlamento italiano a opporsi al decreto, impedendone la conversione in legge.